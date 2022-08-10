Yanan ormanlık alanlardan 60 yıldır toplanan böcekler bu müzede sergileniyor

Antalya’da kurulan Böcek Müzesi’nde yanan orman alanlarından toplanan 530 tür böcek sergileniyor. 60 yıldan bu yana naftalin yardımı ile korunan böcekler, herhangi bir zarar görmemesi için iğneleme yöntemi ile cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor. En dikkat çeken böcekler ise geyik ve gergedan böceği oldu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü içerisinde oluşturulan Böcek Müzesi’nin ilk adımları 1978-1986 yılarında Grup Müdürü olan Orman Mühendisi Faik Surmeli ve Rıfat Kaya tarafından atıldı. Ormanlarda yaşayan canlıları insanlara göstermek ve bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla oluşturulan müzede 530 tür böcek sergileniyor.

Çok sayıda tür var

Koleksiyonda bulunan böcek tür ve alttürlerinin familyalarına göre sayıları incelendiğinde en zengin takımın 239 adet ve yüzde 45 oranla coleoptera olduğu görüldü. Bu takımı 217 adet ve yüzde 41 oranla lepidoptera, 33 adet ve yüzde 6,2 oranla orthoptera, 26 adet ve yüzde 5 oranla hymenoptera, 8 adet ve yüzde 1,5 oranında homoptera, 7 adet ve yüzde 1,3 oranla ise adonata takımları izledi.

60 yıldan bu yana korunuyorlar

Müzede bulunan böcekler 60 yıldan bu yanan naftalin yardımı ile korunuyor. Herhangi bir zarar görmemesi için ise iğneleme yöntemi ile cam koleksiyonlar içerisinde saklanıyor. Müze hakkında bilgi veren Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanı Laborant Yakup Kaderci, “Toplamda 530 adet böcek türü var. 6 çeşit böcek türü var. Böcekler naftalin yardımı ile 60 yıldır korunuyor. Orman çalışanlarımız tarafından 60 yıldır çeşitli zamanlarda toplanarak buraya getirildi. Müzenin oluşturulma amacı ormanlarda sadece ağaçların olmadığı, içerisinde değişik türde böceklerin olduğunu da göstermek istedik. Orman yangını olduğu zaman sadece ormanlar yanmıyor, böcekler de yanıyor. Bu sırada ekosistem bozuluyor. Duyarlılık adına bunları saklıyoruz” dedi.

Sergi zamanlarında böceklerin çok ilgi çektiğini belirten Kaderci, “Özel yöntemlerle iğneledik. Gelecek nesillere aktarılacak. Geyik böceği ve gergedan böceği artık ormanda nadir bulunuyor. Müzenin kuruluş aşaması 1978 yılında başlıyor” açıklamasını yaptı.