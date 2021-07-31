Yanan ormanlara festivale gelenlerin sayısı kadar fidan desteği

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen Elbistan Festivali’nin beşinci gününde Irmak Arıcı sahne aldı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkenin değişik yerlerinde yanan ormanlar için festivale katılan kişi sayısınca fidan desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Elbistan Belediyesi’nin düzenlediği Elbistan Festivali, başta Elbistanlılar olmak üzere gurbetçiler ve çevre il ile ilçelerden gelenleri buluşturmaya devam ediyor. Geride kalan dört günde unutulmaz anlar yaşayan izleyiciler, bu kez de genç sanatçı Irmak Arıcı’yı dinlemek için Pınarbaşı mesire alanına akın etti. Pandeminin başında sosyal medya üzerinden verdiği konserle bilinen Arıcı, sahnede adeta yerinde duramadı. Genç izleyicileri birbirinden hareketli şarkılarla coşturan Irmak Arıcı, sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi.

Konser başında Arıcı’ya çiçek takdim etmek için sahneye çıkan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ülkenin birçok yerinde orman yangını çıktığını hatırlattı.

Başkan Gürbüz, “Irmak Arıcı’yı görmekten çok mutluyuz. Arıcı, Türkiye’de bir ilki yaparak pandemide Elbistanlılar için sosyal medyada canlı konser verdi. Biz Irmak Arıcı’yı çok sevdik. Ülkemizde çok sayıda orman yangını var. Canlarımız yakılıyor, ormanlarımız yakılıyor. Biz de bu duruma duyarsız kalamayız. Etkinliğe katılımın en fazla olduğu günü baz alarak buradaki her bir kişi için bir fidan dikeceğiz. Kampanyalar başlattık. UID, Kızılay ve TEMA ile beraber kampanya başlattık. Ormanlar bizim için çok değerli. Elbistan’da yapılan bu etkinliğe gölge düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Elbistan, ormanlarımızı yaşatmak için üzerine düşen yapan bir şehir olacak. Konserimizdeki her bir kişi için fidan dikmeyi ben taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

Irmak Arıcı da, Başkan Gürbüz’ün başlattığı bu kampanyaya destek olmalarını istedi. Arıcı, sevilen şarkılarını seslendirdiği konserinde birçok ezgiyi de seyircilerle birlikte söyledi.