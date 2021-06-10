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Yağışlar sonrası Ardahan ovası canlandı

Son yağışlarla birlikte canlanan Ardahan Ovası, rengarenk bitki örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Çevre 10.06.2021, 09:17
Yağışlar sonrası Ardahan ovası canlandı

Son yağışlarla birlikte canlanan Ardahan Ovası, rengarenk bitki örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Sarı renkten oluşan karahindiba, dağ sümbülü, menekşe, kekik ve daha birçok doğal güzelliği içinde barındıran Ardahan Ovası, yaz sıcakları öncesi en renkli günlerini yaşıyor. Uzun geçen kuraklığın ardından yağışlarla birlikte canlanan ovanın rengarenk görüntüsü doğaseverleri adeta büyülüyor. Doğanın bu tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğraf çekimleriyle günlerini değerlendiriyorlar.

Ardahan’da hafta sonundan bu yana etkili olan yağışlar, üreticilerin yüzünü güldürdü. Yetkililer, uzun zamandır beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini söyleyerek, "Son üç gündür yağan yağışlar bir nebze olsun çiftçimize can suyu oldu. Çok geç olsa da yağışlar geldi ve çiftçiye de umut oldu. Yağışlar geç kalmasına rağmen arpa ve buğdayın gelişmesine yetişti. Şuan yağışlar çiftçimize can suyu oldu. Tarım arazileri için bu yağmur yeterli değil ama bir nebze olsun iyi oldu. Kurak bir yıl geçirmekteyiz. İnşallah yağışlar ilerleyen günlerde devam eder” denildi.

Etkili olan yağışların ardından Ardahan ovası renkli güzellikler yansıttığını söyleyen Tayfur Kılıç, ’’Ardahan’a yaz gelmeye başladı. Doğa tüm güzelliklerini sunuyor. Özellikle leylekler ovada yiyecek aramaya başladı. Ardahan ovasını çiçekler sarmış durumda. Ova sarı çiçeklerle sarardı ve çok güzel bir koku yaymakta.’’ Şeklinde konuştu.
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