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Yaban keçisi sürüsü doğal ortamında görüntülendi, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Doğa Koruma Milli Parkla İl Müdürlükleri tarafından koruma altında olan yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi.
Çevre 19.10.2021, 09:58
Doğa Koruma Milli Parkla İl Müdürlükleri tarafından koruma altında olan yaban keçileri doğal ortamında görüntülendi.
Erzurum-Tortum karayolu üzerinde bulunan kayalık dağlara tırmanan yaban keçisi sürüsü doğal ortamında görüntülendi. Sonbaharın gelmesiyle yaprakları sararan ağaçların arasında sürü halinde gezen yaban keçileri kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.