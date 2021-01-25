Son Dakika
Pandemi döneminde kadınların en fazla ihtiyaç duyduğu destek %40 oranında eğitim ve %60 oranında psikolojik yardım
Yaban keçileri, zirvelerden inerek karınlarını doyurdu
Tunceli’de yüksek rakımlı bölgelerden aşağıları kadar inen yaban keçileri, kısıtlamalarda sessizliğe bürünen bölgelere kadar inerek karınlarını doyururken görüntülendi.
Çevre 25.01.2021, 10:12
2
Tunceli’de yüksek rakımlı bölgelerden aşağıları kadar inen yaban keçileri, kısıtlamalarda sessizliğe bürünen bölgelere kadar inerek karınlarını doyururken görüntülendi.
Koruma altında bulunan yaban keçileri, koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle bulundukları karlı zirvelerden vadilere kadar indi. Kısıtlama nedeniyle sadece izinli vatandaşların kullandıkları Pülümür ve Munzur Vadisi’nde beslenen dağ keçilerinin rahatça karınlarını doyurması dikkat çekti.Uzun süre karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra yeniden zirvelere doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.