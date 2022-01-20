VEDAŞ ekiplerinin eksi 30 derecede zorlu çalışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için seferber olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipler, eksi 30 derecede çalışmalarını tamamladı.

Yüksekova-Şemdinli arasındaki enerji nakil hattında meydana gelen arızadan dolayı VEDAŞ ekipleri soğuk havaya rağmen seferber oldu. Bölgede yaşanan yağış ve tipiden dolayı Şemdinli ve Derecik ilçelerini besleyen enerji nakil hattında kopan iletkeni onarmak için ekipler gece karalığında eksi 30 dereceye aldırmadan vatandaşların enerjiye kavuşması için olağanüstü bir çaba sarf etti.

Ekiplerin çabasıyla birlikte gece saatlerinde arıza giderilerek Şemdinli ve Derecik ilçelerine enerji verildi.