VEDAŞ, 830 personel ve 200 araçla kışa hazır

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşanacak muhtemel hasarları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde iki milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik şebekesini kışın çetin şartlarına hazır hale getirdi. Türkiye’de kar yağışının en etkili olduğu bölgede, elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini vurgulayan VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, “Kış mevsiminde kesinti olmaması ve olabilecek kesintilere hızlı müdahale edebilmek için VEDAŞ olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Bakım çalışmaları için önceki yılların çok çok üzerinde bir bütçe hazırladık. Bakım çalışmalarına öncelik verirken daha önce oluşmuş arızaları analiz ettik. SCADA merkezimizde tüm kesintilerin sayı ve sürelerini inceledik ve en çok kesinti olan fiderlerimizden başlayarak bakım öncelendirmesi yaptık. Bunun yanında yaz döneminde özellikle geçici arızalara sebebiyet verecek ağaç budama işlemleri ile kuş çarpılmalarına karşı izolasyon çalışmalarımızı yaptık. Özellikle ilçelerimizi besleyen dağıtım merkezlerinde, trafolarda ve enerji nakil hatlarında bakım çalışmaları yaptık. Malum bölgemiz çok dağlık ve kış şartlarının çok çetin geçtiği bir bölge olduğu için kar aracı ile kar motoruna ihtiyacı duyulmaktadır. Bizler de envanterimizde bulunan kar araçları ve kar motorlarının da bakımlarını yaptık ve ihtiyaç olduğu yerde bunları kullanıyoruz” dedi.

“Ekiplerimiz 7-24 göreve hazır”

Tüm saha operasyonunu SCADA merkezi üzerinden yürüttüklerinin altını çizen Özbayram, “SCADA merkezinin teknik alt yapısını güçlendirdik. Saha personelleri ile irtibatlarını hızlandıracak sistemlerimizi devreye aldık Ayrıca meteorolojik verilerinin uyarılarını dikkate alıp, oluşabilecek bir durum karşısında tedbirleri alıyoruz. Bunun yanında AFAD ve TEDAŞ Acil Kriz Merkezi ile irtibat halinde oluyoruz. Ayrıca oluşabilecek arızaları müdahale etmek için il ve ilçelerimizde ekip ve araç organizasyonumuzu yaptık. Tüm acil durumlarda ihtiyaç olacak malzemelerin temini için de ambarlarımızda iletken, trafo, kablo gibi acil ihtiyaç olacak malzemelerin de stoklarını yaptık. 7-24 ekiplerimiz göreve hazır” ifadelerini kullandı.

“830 personel, 200 aracımız çalışıyor”

Arızalara en kısa zamanda müdahale edebilmek için 3 vardiya şeklinde çalıştıklarını belirten Özbayram, “830 arıza personelimiz ve 200 civarında aracımız çalışmaktadır. Ancak VEDAŞ olarak daha fazla bir personel sayısına sahibiz. Acil bir durumda ilave personel, ilave araç veya yüklenici desteği gerekmesi durumunda da yüklenicilerden destek alacak şekilde gerekli organizasyonlarımızı yaptık. Personellerimiz ağır kış şartlarında, yoğun karla mücadele ediyor. İş gereği de yerden yaklaşık 15-20 metre yükseklikteki direklerde çalışıyorlar. Bu noktada bizler personellerimize iş güvenliği eğitimi ve teknik eğitimlerini düzenli bir şekilde veriyoruz” diye konuştu.

Bakım çalışmalarının kış bittikten yani karlar eridikten hemen sonra yaptıklarını ifade eden Özbayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bakım çalışmalarını kar eridikten hemen sonra bir sonraki kışa hazırlanacak ekilide planlamamızı yapıp, hemen başlıyoruz. Tek amacımız müşterilerimize kesintisiz enerji sunmak, muhtemel bir kesinti durumunda ise en kısa zamanda müdahale ederek enerjiyi çok kısa bir süre içerisinde vermek olacaktır. Müşterilerimizden de talebimiz, kış şartlarında yıkılan direkler, kopan iletkenler olabilir. Böyle bir durumla karşılaştıklarında öncelikli olarak ‘186’ elektrik arızayı aramalarını, hiçbir şekilde direklere ve kopan iletkenlere müdahale etmemelerini istiyoruz.”