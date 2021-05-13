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Van’da yağış sonrası Van Gölü’nün rengi değişti

Van’ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü’nün rengi değişti.

Çevre 13.05.2021, 10:53
Van’da yağış sonrası Van Gölü’nün rengi değişti

Van’ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü’nün rengi değişti.

Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü’ne döküldü. Van Gölü’nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti. Dere ağızlarındaki renk değişikliği ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
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