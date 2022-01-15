Van Büyükşehir Belediyesi, kapalı mahalle yollarını açıyor

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 257 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor.

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 68, Başkale’de 19, Çaldıran’da 2, Çatak’ta 36, Erciş’te 9, Gevaş’ta 19, Gürpınar’da 60, Muradiye’de 7, Özalp’ta 5, Saray’da 25 ve Tuşba’da 7 olmak üzere toplam 257 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 250 iş makinası ve 650 personelle 7/24 çalışan belediye ekipleri, 930 yerleşim yerinden 673’ünü tekrar ulaşıma açtı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ilk anından itibaren kırsal bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Vardiyalar halinde 7/24 çalışma yürüten ekipler, kar yağışının etkili olduğu Edremit ilçesi Doğanlar ve Akın Mahalle yollarını tekrar ulaşıma açtı. Zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi sonrası il genelinde kapanan 930 yerleşim yerinden 673’ünü tekrar ulaşıma açarken, 257 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ise çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

“Eskiden mahalle yollarımız haftalarca kapalı kalırdı”

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Akın Mahalle Muhtarı Nurettin Öndil, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. 83 yaşında olduğunu ve 1987 yılından bu yana muhtarlık yaptığını belirten Öndil, “35 yıldır Akın Mahalle muhtarlığını yapıyorum. Biz böyle bir hizmet görmedik. Eskiden mahalle yolumuz haftalarca kapalı kalırdı. Şimdi ise sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı gün gelip yolumuzu ulaşıma açıyor. Mahalle içlerinin temizlenmesinde de bizlere yardımcı oluyorlar. Bu imkânları hizmetimize sunan Valimiz Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.

Ayrıca kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaş ve sağlık ekiplerinin de yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapalı olan yerleşim yeri bırakmamak için var gücüyle çalışıyor.