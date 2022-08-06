Vali açıkladı, üretimi artıyor

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas’ta ayçiçek üretiminin 6 bin dekardan 130 bin dekar alana çıktığını söyledi

Sivas kent merkezine uzaklığı 36 kilometre olan Yaramış köyünde bulunan Ayçiçek tarlaları görenleri kendine hayran bırakıyor. 3 bin 500 dönüm alanda bulunan ayçiçek tarlaları sarı ve yeşil tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek Ayçiçek tarlalarına giderek üreticisinden bilgi aldı. Vali Şimşek’e İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ’da eşlik etti. Ayçiçek tarlaları drone ile havadan da görüntülendi. Konu hakkında bilgi veren Vali Şimşek, Sivas’ta tarımın her geçen gün geliştiğini belirtti.

"Ayçiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi"

Ayçiçeğindeki üretimin son 3 yılda büyük artış gösterdiğini söyleyen Vali Şimşek, "Yaramış köyünde bulunan ayçiçeği tarlalarını inceledik. Memnuniyetle gördük ki ilimizde tarım her geçen gün gelişiyor, tarımda ki çeşitlilik artıyor. Devletimizin teşvikleriyle vatandaşımız daha çok üretiyor. Özellikle ay çiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi. Yıllık 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı" dedi.