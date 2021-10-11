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Uzunköprü’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur, 30 dakika boyunca etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığındı.

Çevre 11.10.2021, 16:22
Uzunköprü’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur, 30 dakika boyunca etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya ve İstanbul için şiddetli yağış uyarısının ardından, Uzunköprü’de saat 14.30 sıralarında, sağanak başladı. Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.

Gazi Caddesi’nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağmur, 30 dakika sürerken, yağmur bulutları, gündüzü geceye çevirdi.

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