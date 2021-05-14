Uzun yıllar sonra ilk kez İzmir’de kurt görüntülendi

İzmir’in doğayla uyumlu Kadim Üretim Havzaları’nın tespiti için yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar sonra ilk kez İzmir’de bir kurt kayıt altına alındı. Uzmanlar, Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü çalışmalarda alınan bu kaydın, doğanın sağlığının bir göstergesi olarak önemini vurguluyor.

Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir’in kent çeperindeki Kadim Üretim Havzaları’nın araştırılması ve izlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda bir kurt kayıt altına alındı. Bu kayıtla Batı Anadolu’daki doğal nüfusunun insan kaynaklı nedenlerle tamamen yok olduğu düşünülen kurtlar, İzmir’de uzun yıllar sonra ilk defa görüntülenmiş oldu. Uzmanlar bu önemli kaydın, bölgenin doğasının sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiğinin ortaya konması açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

"İnsan kurt çatışmasını ortadan kaldırmak mümkün"

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, uzun yıllar sonra İzmir’de bir kurdun kayıt altına alınmasının umut verici olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Kurtlar ne yazık ki insan kaynaklı faktörler nedeniyle bütün Anadolu’da büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu tür aslında karaca, geyik, yaban domuzu gibi yabani otoburlarla besleniyor. Yabani otoburların doğada neredeyse tamamen yok olması sonrasında besin bulmakta güçlük çeken kurtlar, evcil hayvan sürülerine saldırabiliyor ve insan kurt çatışması bu noktada gündeme geliyor. Yani kurtlar, doğadaki denge bozulduğunda insanlarla daha sık etkileşime giriyor. Diğer yandan kurtlar yok olduğunda veya sayıları azaldığında, yaban domuzlarının popülasyonları çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Oysa sağlıklı bir ekosistemin göstergelerinden birisi olan kurtların yaşadığı bölgelerde bu tür sorunlar çok daha az yaşanıyor. İzmir’de fotokapan görüntüleri sonucunda kayıt edilen kurt, ekosistem sağlığı açısından bize çok önemli veriler sunuyor. Aynı zamanda bölgedeki yerleşik kurt nüfusu hakkında da ipuçları veriyor. Bu süreçten sonra kurtların bölgedeki varlığının korunması ve insanlarla çatışma içerisinde olmadan yaşaması için gerekli çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Türkiye doğası açısından umut verici bir kayıt olan İzmir’deki bu kurt görüntüsü hepimizi çok heyecanlandırdı. Kurtların bölgede insanlarla çatışma yaşamadan varlıklarını sürdürmeye devam edebilmesi için yetkili kurumların da desteğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın birlikte yürüttüğü çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi araç desteği ve ayni katkılar sunuyor. Çalışma kapsamında elde edilen tüm görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile paylaşılıyor.