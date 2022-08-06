Uzmanlığını anne şefkati ile birleştirip arıcılığa başladı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde gıda teknikerliği bölümü mezunu kadın üretici, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller" projesinden aldığı destekle arıcılığa başladı.

Ekinözü ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Rüveyda Şahin, gıda teknikerliği bölümünü bitirdi. Üniversiteden mezun olduktan sonra mesleği ile ilgili alanda çalışma imkanı bulamayan Şahin, farklı bir sektörde iş hayatına atıldı. Şahin’in, emek verdiği gıda sektöründe çalışma isteği ise hiç eksilmedi. Bu süre zarfında; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunları için başlatılan ’Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projesine başvuru yaptı. İlçeye bağlı Öztürk Mahallesi’ndeki evlerinde baktıkları arıların ölmesinden etkilenen Rüveyda Şahin, arıcılık yapmaya karar verdi. Şahin’in hazırladığı arıcılık projesi, bakanlıkça desteklenmeye uygun görüldü. Kendi işinin sahibi olan Şahin, aldığı kovanlarını tek tek boyadı. Şahin, gözü gibi baktığı arılarını, en güzel ve kaliteli balı elde etmek için de Salavan Dağı eteklerine yerleştirdi.

Girişimciliği ile kendisi gibi üniversite mezunları ve kadınlara örnek olan Şahin, “Arıcılığa 50 kovanla ilk adımımı atmıştım. Oğullarla birlikte kovan sayımız 80’e yükseldi. Hepsine de bir bebek gibi bakıyorum” dedi.

"5 milyona yakın arının peşinde Salavan Dağı’ndayız"

Devlet desteği ile kendi işinin sahibi olmanın sevincini yaşadığını anlatan Şahin, “Kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini ispatladığım için mutluyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi mesleğimi yapmayı çok istedim ama kısmet olmadı. Başka bir sektörde çalıştım. 2 yıl boyunca aldığım eğitimimi, arıcılıkta değerlendirmeye karar verdim. Bakanlığın desteği ile de bunu hayata geçirdim. Şimdi kovanlarımdaki 5 milyona yakın arının peşinde Salavan Dağı’ndayız. Burada çiçeklenme daha geç başlıyor. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde sağıma geçeceğiz. Kaliteli bir bal elde edeceğime inancım tam" diye konuştu.

Kendisine sunulan bir imkanı değerlendirip hayallerinin ve eğitimini aldığı şeyin peşinden koştuğunu aktaran Şahin, "Daha önceden evimizde arılarımız vardı. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde ölmüşlerdi. Bu durum beni çok etkilemişti. O yüzden arıcılığı seçtim. Benim gibi kendi mesleğinde kendi işinin sahibi olmak isteyenler de bu tür projelerden mutlaka faydalansınlar” ifadelerini kullandı.

"Zahmet ve özen isteyen bir meslek"

Arıcılığın zorluklarına da değinen Rüveyda Şahin, “Her mesleğin olduğu gibi arıcılığın da zor yanları var. Zahmetli ve özen isteyen bir meslek. Arılar çok narin hayvanlar. Bebek bakar gibi besleyip büyütmek gerekiyor. Bu işi sürdürebilmemde eşimin desteğini de hep hissediyorum” değerlendirmesinde bulundu.