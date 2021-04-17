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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman’da

Çeşitli temaslarda bulunmak için Batman’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı.

Çevre 17.04.2021, 14:00
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Batman’da

Çeşitli temaslarda bulunmak için Batman’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk ziyaretini Batman Valiliğine yaptı.

Batman’da çeşitli temaslarda bulunmak ve Hasankeyf ilçesinde 2 köprünün açılışına katılmak üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Şeref defteri imzalaması sonrası basına kapalı toplantı gerçekleştirmek için Batman Valisi Hulisi Şahin’in karşılamasıyla salona geçti. Toplantı sonrası Hasankeyf ilçesine geçerek 2 köprünün açılışı yapılacak.
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