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Uçamıyordu, yardımına köy sakinleri koştu

SİVAS’IN HAFİK İLÇESİNDE UÇAMAYAN KARTALIN YARDIMINA KÖYLÜLER KOŞTU

Çevre 27.09.2020, 10:54
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Uçamıyordu, yardımına köy sakinleri koştu

Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyde uçamayan kartal, köylüler sayesinde telef olmaktan kurtuldu.

Sivas’ın Hafik ilçesi Çimenyenice köyünde arazide arabayla ilerleyen İshak Gökçek ve Fahri Vızvızoğlu alçaktan uçan kızıl kartalı fark etti. Kartalı bir süre takip eden Gökçek ve Vızvızoğlu kuşun konduğu bölgeye gitti. Kartalın yanına yaklaşan Gökçek ve Vızvızoğlı bir süre gözlem yaptıktan kartalın uçamadığını fark etti. Bir süre kartalı seven köy sakinlerinden Vızvızoğlu daha sonra kartalı çıplak elle alarak Gökçek ile beraber Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine götürdü. Uçamayan kartal burada tedavi altına alındı.

“Uçar diye bekledik ama uçamadı”

Köy sakinlerinden İshak Gökçek, kartalın uçacağını düşündüklerini fakat uçamadığını ifade ederek, “O gün dayımla araziye arabayla gezmeye çıkmıştık. Köyümüzde Köroğlu mevkii denilen yere yaklaşırken arabanın üzerinden bir kartal geçti. Kartalı biz takip ettik. Tam gideceğimiz noktaya kadar hareket etti. Gideceğimiz noktada da köy çeşmesi vardı. Çeşmenin oraya kondu. Biz de oraya arabayla yaklaştık durduk. Oraya indiğimizde hayvan yerde bize baktı. Bizi görünce biraz havalandı. Bir 10 metre kadar aşağı gitti. Daha sonra hayvanın yanına gittik. Uçar diye bekledik ama uçamadı. Yanına oldukça yaklaştık tepki vermedi. Dayım eline aldı. Hayvan genel olarak iyiydi ama uçamıyordu. Biz de veterinere götürdük” dedi.

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