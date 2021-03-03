Türkiye’nin tek ayı barınağında Dünya Yaban Hayatı Günü kutlandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşamlarını sürdüren ayılar, 3 Mart Yaban Hayatı Günü’nü özel besinlerle kutladı.

Türkiye’nin tek ayı barınağı olan Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı doğada yaşaması imkansız hale gelen ayılara ev sahipliği yapıyor. 1993 yılında sokakta oynatılan dansçı ayılara yönelik, ‘Ayılara Özgürlük Projesi’ kapsamında Bursa Karacabey ilçesinde kurulan barınak, yıllar sonra çeşitli sebeplerle doğada yaşayamayacak ayılara da ev sahipliği yapmaya başladı. 120 dönüm arazi üzerinde 5 yavru 66 yetişkin olmak üzere 71 ayıya yuva olan barınaktaki hayvanlar özel besinlerle beslenirken, uzman veterinerler tarafından düzenli olarak sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü kapsamında da barınaktaki ayılar özel olarak beslendi. Günde bir ayının yaklaşık 5 ila 6 kilogram yiyecek yediğini belirten yetkililer, elma, armut, salatalık, tavuk, pelet yem, havuç gibi gıdaların düzenli olarak verildiğini kaydetti. Barınakta ayılara günde 400 kilograma yakın yiyecek veriliyor. Hayvanların beslenme programı mevsimlere göre değişiklik gösteriyor. Yiyeceklerini yiyen ayıların da keyifli anları kameralara yansıdı.