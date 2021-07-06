Son Dakika
Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı
Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek ararken, evlerin arasında gezen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından beslendi.
Çevre 06.07.2021, 11:09
Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek ararken, evlerin arasında gezen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından beslendi.Akbük Mahallesi’nde yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze indi. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, çöp konteynerlerini etrafında ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını beslerken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Domuzların gündüz ve gece de aynı yöntemlerle evlerin arasında gezindikleri görüldü. Yaban domuzları evlerin arasında gezerek, yiyecekleri yedikten sonra patika yollardan geçerek gözden kayboldu.