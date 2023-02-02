Tunceli’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli’de dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunun 28 ve 56’ncı kilometreleri arası valilik kararıyla araç trafiğine kapatılırken vatandaşlardan alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi. Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.