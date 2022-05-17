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Tunceli’de gençler Munzur gözelerini temizledi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gençler, Munzur gözelerinde çevreyi temizledi.
Çevre 17.05.2022, 14:59
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gençler, Munzur gözelerinde çevreyi temizledi.
Ovacık’ta Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençler, Munzur gözelerinde çevre temizliği yaptı. Ovacık Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi öğrencileri Gençlik Haftası nedeni ile farkındalık çalışmasına imza attı. Öğrenciler, Munzur gözelerini temizleyerek vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını istedi.