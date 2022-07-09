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Trakya’da fırtına etkili oldu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Çevre 09.07.2022, 18:16
Trakya’da fırtına etkili oldu

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, sert esen rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde zaman zaman yağışların görüleceği ve kuvvetli rüzgarların etkisini göstereceği uyarısının yapılmasının ardından Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren fırtına sebebiyle denizde dalgalar oluşurken, esen kuvvetli rüzgar sebebiyle martıların uçmakta zorlandığı görüldü. Denizin üzerine konarak bir süre bekleyen martılar, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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