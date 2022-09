Tosya’da ’beyaz altın’ çeltiğin hasadı başladı, Vali Avni Çakır ilk hasadı yaptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yetiştirilen çeltiğin hasadına dualarla başlanıldı. Kastamonu Valisi Avni Çakır da ilçede üretilen ’sarıkılçık’ pirincinden yapılan pilavı tadıp biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Türkiye’nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu’nun Tosya ilçesinde çeltik hasadı başladı. Yaklaşık 6 bin ton rekolte beklenen Tosya’da, düzenlenen törenle çeltik hasadına başlanıldı. Pirinç hasadı programına Kastamonu Valisi Avni Çakır, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Hasat programı öncesinde köylüler tarafından ’sarıkılçık’ pirincinden yapılan pilav ikram edildi. Daha sonra dua edilerek çeltik hasadına başlanıldı. Vali Çakır da biçerdöverin direksiyonuna geçerek sembolik olarak ilk hasadı yaptı.

"Şu an 8 bin dekar alanda çeltik hasadı yapılıyor"

İHA muhabirine konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "32 yıllık idarecilik hayatımda Tosya çeltik üreticilerinin yetiştirmiş olduğu sarıkılçık pirincinden pişirilen pilavı beğenmeyeni ne gördüm nede duydum. Sarıkılçık denildiği zaman Tosya akla geliyor. Üretim şu an çeşitli sebeplerden dolayı istenilen seviyede değil. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 25-30 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılaması için çalışıyoruz. Şu an 8 bin dekar alanda çeltik hasadı yapılıyor. Ama bir gerçek var şu an için tarlasına sahip çıkan ve ekim yapan kazanıyor. Devletimiz her açıdan üreticimizi destekliyor. Pirinç fiyatı bildiğim kadarı ile üreticiyi sevindiren rakamda. Devam eden göletlerimiz ve inşallah devam eden projelerimizi bitirdiğimiz zaman hem üretim artacak hem de çiftçimiz kazanacak. Uzun vadede Tosya pirincinde 9-10 bin dönümde değil de 30-40 bin dönümde hasat yapılacak’’ dedi.