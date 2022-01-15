Tokat’ta uluslararası karayolunda ulaşıma kar engeli

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle uluslararası D-100 karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yurt dışına yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda etkili oldu. Reşadiye-Niksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tırların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hareket edememesi sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Tırlardan birinin vatandaşların gayretleri ile hareket ettirilmesi sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. Ağır tonajlı araçlar trafiği kapatmaması için bekletilirken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.