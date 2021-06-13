banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
40 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı

Tokat’ın doğa harikasında kademeli normalleşme

Tokat’ın doğa harikası Eriklice Düzü Göleti kademeli normalleşme döneminde misafirlerini ağırlıyor.

Çevre 13.06.2021, 12:26
Tokat’ın doğa harikasında kademeli normalleşme

Tokat’ın doğa harikası Eriklice Düzü Göleti kademeli normalleşme döneminde misafirlerini ağırlıyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte mesire alanı yeniden kapılarını açtı. Havaların ısınması ile birlikte doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler bölgeye ilgi göstermeye başladı. Piknikçilerin yanı sıra gölet çevresinde bulunan mekanlarda hizmet verilmeye başlandı. Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, covid-19 önlemleri kapsamında yeniden vatandaşlara hizmet vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493