Tımarlı Sulaması’nda çalışmalar hızla devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çankırı ve Çorum’un tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin daha iyi sulanması, verimin artırılması ve bölge halkının suya ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla var olan imkanları daha da iyiye taşımak için dev projelere imza atıyor.

Çankırı ve Çorum illerinde 77 bin 50 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Tımarlı Sulaması ile ilgili yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çankırı ve Çorum illerinde bulunan toplamda 77 bin 50 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. İş kapsamında Çankırı ilimizde 13 bin 350 dekar, Çorum ilimizde 49 bin 400 dekar olmak üzere toplam 62 bin 750 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 125 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 150 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

“Tımarlı projesi ile sulamaya açılan arazilerde yetişen ürün çeşitliliğinin ve verimin arttığını gözlemliyoruz”

Tımarlı Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Akca, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer yandan da yaşam standardını yükseltiyor. Tımarlı projesi ile sulamaya açılan arazilerde yetişen ürün çeşitliliğinin ve verimin arttığını gözlemliyoruz. Tüm araziler sulamaya açıldığında, tarıma dayalı sanayi artması ile bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.