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Tekirdağ’da kargalar gökyüzünü istila etti
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Çevre 26.11.2021, 11:24
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. Sabah saatlerinde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde karga sürüsü sabah saatlerinde ilçede gökyüzünü kapladı. Adeta gökyüzünü istila eden kargaları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karga sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.