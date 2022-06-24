Tekirdağ’da 2 milyon dekar alanda tahıl tarımı yapılıyor

Türkiye’nin ekmeklik buğday ihtiyacının yüzde altısını karşılayan Tekirdağ’da, toplamda 2 milyon dekar alanda hububat tarımı yapılıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin sorunlarını dinlemek ve üreticilerin tarımsal faaliyetler yürütürken daha verimli olmaları amacıyla gerçekleştirilen çiftçi buluşmaları çerçevesinde Malkara ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi’ndeki arpa hasadına katılan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Öcal, “İl genelinde yaklaşık 2 milyon dekar alanda Hububat tarımı yapmaktayız, özellikle buğday üretiminde çok önemli bir yerdeyiz, Ülkemiz ekmeklik buğday üretiminin %6’sını karşılıyoruz ve üretimde üçüncü sıradayız. Bu hafta başında arpa hasadı, kumsal bölgelerde de buğday hasadı başladı. İnşallah bu yıl da iklim koşullarının iyi gitmesinden dolayı rekoltemiz uzun yıllar ortalamasının üzerinde olacaktır, geçen yıl bir milyon tonunun üzerinde buğday hasadı yapılmıştı, bu yıl da buna yakın bir rekolte bekliyoruz. Buğdayda dane kayıplarını en aza indirmek amacındayız, bu nedenle İl/İlçe Müdürlüğü olarak hasat döneminde tüm ekiplerimizle birlikte gerekli kontrolleri yapıyoruz. Üreticilerimizden ve biçerdöver operatörlerimizden dane kaybının en aza indirilmesi için dikkatli olmalarını istiyorum. Bu yıl Bakanlığımız tarafından açıklanan buğday fiyatlarının gayet tatmin edici olduğunu, ürün satışlarında lisanslı depoların büyük kolaylık sağladığını düşüyorum. Her zaman üreticilerimizin yanındayız, tüm çiftçilerimizin ürününün bol, kazançlarının bereketli olmasını dilerim” dedi.

Hasattan sonra Alaybey Mahallesi’nde bulunan küçükbaş hayvancılık işletmesini de ziyaret eden Öcal, hayvan besleme konusunda yetiştiricilerle bilgi alışverişinde bulundu.