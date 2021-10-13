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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasanın 169’uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz’ nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getirece

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasanın 169’uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz’ nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız."

Çevre 13.10.2021, 11:55
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasanın 169’uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz’ nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getirece

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Anayasanın 169’uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; ’Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz’ nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız."

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