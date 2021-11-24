Tarım arazilerinin taşkınlardan korunması amacıyla Aydın’da kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tarım arazilerin taşkınlardan korunması amacıyla, Aydın’ın Söke ilçesinde 21 noktada planlanan kazı çalışmalarının 9 noktasında çalışmalar tamamlanmış olup, 8 noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Aydın’a yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, bölge halkını içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada Aydın Söke’de 9 noktada çalışmaların tamamlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Su kaynaklarının azalması, yağışların yeterince yağmaması nedeniyle tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması ve tarım arazilerin taşkınlardan korunması amacıyla, Aydın’ın Söke ilçesinde Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile 21 noktada planlanan kazı çalışmalarının 9 noktasında çalışmalar tamamlanmış olup, 8 noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.”

8 paletli iş makinası ile çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldız, işin yüzde 40’ına ulaşıldığını ifade ederek, “İş kapsamında Söke Ovasında bulunan azmak yataklarında 8 adet paletli ekskavatör iş makinası ile kazı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 85.5 kilometre uzunluğundaki çalışmalarda bugüne kadar 34 kilometrelik güzergahta çalışmalar tamamlanmıştır. İşin yaklaşık yüzde 40’ına ulaşılmış olup, 1 milyon 138 bin 263 metreküp kazı gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.