Tarihi yarımada gelinliğini giydi

Tarihi yarımada ve Sultanahmet Meydanı, kar yağışı ile beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı’nı kaplayan beyaz örtü eşsiz manzarasıyla büyüledi. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı’nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Beyaz örtü ile kaplanan tarihi yarımada havadan görüntülendi.