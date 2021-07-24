Tarihi çifte köprüler sel ve afetlere meydan okuyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde bulunan kesme taş mimarisiyle yapılan tarihi kemerli Çifte Köprüler, son sel felaketinde sapasağlam halde işlevlerini devam ettirdiler. Köprülerin yanına daha sonradan yapılan, yeni köprüler selden zarar görse de çifte köprülerin etkilenmediği selde çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

Arhavi ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Arılı ve Küçükköy yol ayrımında bulunan ve birbirine dik gelecek şekilde iki köprüden meydana gelen tek gözlü ve kemerli Çifte Köprüler sel sularında hiçbir hasar görmedi.

18. yüzyılda Osmanlı döneminde yaptırılan köprüler, sel anından çekilen cep telefonu görüntüsünde yeni köprüler sel sularına neredeyse set olurken, sel suları tarihi köprülerin altından akıp gitti.