Tahtalı Barajı’nın bir senelik suyu var

Son yağışlar, Tahtalı Barajı’na 3 milyon metreküp su getirdi. İzmir’in su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan barajda bugün itibariyle 135 milyon 127 bin metreküp su bulunuyor. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, hiç yağmur yağmasa bile Tahtalı Barajı’nda 365 günlük yetecek kadar su olduğunu belirtti.

2008 yılında ciddi kuraklık sorunu yaşayan İzmir, 2018 yılında da küçük bir susuzluk tehlikesi atlatmıştı. Sonraki senelerde meydana gelen yağışlar, İzmir’in içini rahatlattı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı’nda bugün itibariyle 135 milyon 127 bin metreküp su bulunuyor. Son yağışlar, baraja 3 milyon metreküp su katkısında bulundu. Mevcut durumda hiç yağmur yağmasa bile Tahtalı Barajı’nda bir sene yetecek kadar su mevcut. Kaygılanacak bir durum olmasa da barajdaki su miktarının geçen seneye göre yüzde 10 daha az olduğunu kaydeden İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, tatlı su kaynaklarının tüketimi konusunda vatandaşlara tasarruf uyarısı yaptı.

“Yağmurlar yeni başladı, kaygılanacak bir durum yok”

Alpsoykan, “Uzun seneler boyunca yaptığımız ölçümlere göre bundan daha kötü senelerimiz de oldu, daha iyi senelerimiz de oldu. Yağışların düzensiz olması nedeniyle ve bir sene içerisinde gelecek su miktarını sağlıklı kestirememe durumumuz olduğu için vatandaşlardan mümkün olduğunca tasarruflu su kullanımı talebinde bulunuyoruz. Fakat yağmurlar yeni başladı, kaygılanacak bir durum yok” dedi.

Barajların son durumu

Alpsoykan, İzmir’deki diğer barajlardaki son durumu ise şöyle açıkladı: “Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 45 dolulukla 8 milyon metreküp suyumuz var. Barajda, geçen seneye göre yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Balçova Barajı’nda 1 milyon 900 bin metreküp su var. Bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 4’lük azalma söz konusu. Ürkmez Barajı’nda ise 3 milyon 366 bin metreküp su var.”