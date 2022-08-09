Susayan yavru yaban domuzuna jandarma şefkati

Antalya’da Thermessos Milli Parkında devriye gezen jandarma ekipleri, çeşmeye yaklaştığını fark ettikleri yavru bir yaban domuzunu su ve serinletici meyvelerle besledi. Antik kent ziyaretçilerinin ilgilendiği ve “Thermos” adını verdikleri sevimli hayvan, doğal ortamına geri döndü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Döşemealtı ilçesindeki Güllük Dağı Thermessos Milli Parkında ormanlık alan içerisinde, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla devriye görevi gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında ekipler, sıcaklardan dolayı susuz kalarak milli park içerisindeki çeşmenin yanına gelmeye çalışan yavru yaban domuzunu fark etti. Yavru domuzun durumuna kayıtsız kalmayan ekipler, hayvana su ve serinletici meyveler verdi.

Adını “Thermos” koydular

Yavru yaban domuzu, sevimli hareketleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler ve jandarma ekipleri, yavru hayvana Thermessos Milli Parkının ismini çağrıştıran "Thermos" ismini verdi. Yavru Thermos’un daha sonra yabani ortamına dönüşü sağlandı.