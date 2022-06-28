Sultangazi Belediyesi binicilik tesislerinde dünyaya gelen minik tay sevinç kaynağı oldu

Sultangazi Belediyesi’nin Mimar Sinan Şehir Ormanlarında bulunan Binicilik Tesislerinde, erkek bir tay dünyaya geldi. Büyük bir mutluluk kaynağı olan sevimli tay ile annesine özenle bakılıyor. Minik yavrunun ismine ise Sultangazililer karar verecek.

Yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesislerinde dünyaya gelen sevimli tay, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 20 Haziran’da doğan erkek taya, veteriner hekimler ve görevli personeller tarafından titiz bir bakım uygulanıyor. Sevimli yavrunun hangi ismi alacağı, Sultangazililerin sosyal medyada belirtecekleri önerilerle belli olacak.

Sevimli taya ve annesine özenle bakılıyor

Sultangazi Belediyesi’nde görev alan veteriner hekimlerin kontrolünde, sağlıklı bir şekilde doğan taya şimdi özenli bir bakım uygulanıyor. Hekimler, her gün yavru ile annesini ziyaret ederek dikkatle muayene ediyor. Tesislerde görevli personeller de, veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda hareket ederek, anneyle yavrusuna titizlikle bakıyor.

Tesislerin hiçbir sevimli sakini ihmal edilmiyor

Minik tayın dünyaya gelmesiyle, tesislerin sevimli sakinlerinin sayısı 18’e yükseldi. Ekipler, tesislerdeki tüm atlara özenle yaklaşıyor, bakımlarını aksatmadan gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler de, yavru ve annesi haricindeki atları, haftada en az iki kez ziyaret ederek sağlık durumlarını kontrol ediyorlar ve bir sağlık sorunuyla karşılaşırlarsa, gerekli müdahaleleri hızla uyguluyorlar.

Bunların yanı sıra, tesislerin temizliği de ihmal edilmiyor. Kapalı alanlar iki günde bir ilaçlı sularla yıkanırken, atların kaldığı ağıllar da her gün temizleniyor. Ayrıca yıl içinde periyodik olarak boya-badana işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi Binicilik Tesislerinin 18 sevimli sakini, haftanın yedi günü ziyaretçilerini bekliyorlar.