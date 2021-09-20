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Sular altında kalacak köyde son çeltik hasadı başladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde geleneksel yöntemler kullanılarak çeltik hasadı başladı. Sular altında kalacak olan ilçeye bağlı Tekkale köyünde, tarlalarında biçilen son çeltikler, dövülerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Çevre 20.09.2021, 09:20
Sular altında kalacak köyde son çeltik hasadı başladı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde geleneksel yöntemler kullanılarak çeltik hasadı başladı. Sular altında kalacak olan ilçeye bağlı Tekkale köyünde, tarlalarında biçilen son çeltikler, dövülerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde, tamamlandığında Türkiye’nin en yükseği barajı olma özelliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın çalışmalar devam ederken, bölge halkı normal hayatlarına sürdürüyor.

İlçenin önemli tarım arazilerinden biri olan çeltik tarlalarında 4 aylık bekleyişin ardından hasat başladı. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Tekkale köyü sakinleri baraj inşaatının gölgesinde, viyadük inşaatının altında çeltiklerini biçer döver yerine geleneksel yöntemler kullanarak sap ve samandan ayırıyorlar.

Köyleri ve tarım arazileri sular altında kalacak olan Tekkale köyü sakinleri, son çeltiklerini duygusal anlar yaşayarak yapmaya başladılar. Ya kısmet diyen köyün kadınları bir önceki gün çeltikleri biçerken, bir sonraki gün ise erkekler tarafından eski usulde taşa ve kendi yapmış oldukları tahtalara vurarak tanelerini döktürme işlemi yapıldı.

"Bu yıl da hasadımızı yaptık köyümüz ve arazilerimiz su altında kalacak seneye ya kısmet" diyerek kara demlikte çayları kaynarken bir taraftan türkülerle, ağıtlarla pirinç hasadını yaptılar.

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