banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor

Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çevre 08.08.2022, 14:08
Sulama kanalına düşen ineğin yardımına itfaiye yetişti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otlanırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kadirli ilçesi Yusuf İzzettin Köyü Pampallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Al’ın olduğu öğrenilen inek sulama kanalı kenarında otlanırken dengesini kaybederek suya düştü. Kendi imkanlarıyla kanaldan ineği çıkaramayan Al, çareyi Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda ineği kanaldan çıkarttı.

Sağlık kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu