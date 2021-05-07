banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Satılık Konutta Hangi İller Değerlendi?
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme
Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme

Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevre 07.05.2021, 02:07
Su kuyusunda mahsur kalan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde su kuyusunda mahsur kalan iki köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Cemal Caymaz Mahallesi’nde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliği bulunan su kuyusunda mahsur kalan iki köpeği kısa sürede çıkartarak kurtardı. Durumları iyi olan köpekler doğaya salınıverdi.
Yorumlar (0)
22°
açık