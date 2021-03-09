Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılının şubat ayının, son 51 yılın en sıcak sekizinci şubat ayı olduğu belirlendi. Türkiye’nin küresel ısınmanın etkisinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Toros, sıcaklıkların bu yüzden arttığını belirtti.
Türkiye'de uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı 3,4 derece olarak belirlendi. Bu yılki şubat ayında ise ortalama sıcaklık 6,2 dereceye çıktı.
Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu Bölgesinin geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye, Elbistan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.
KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ
Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2016 yılının şubat ayında kaydedildi. Ölçümlere göre, 2021 yılının şubat ayı, 51 yılın en yüksek sekizinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti.
Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin küresel ısınmanın etkisi altında olduğunu ve sıcaklıkların bu yüzden arttığını ifade etti.