banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
Vatandaşların kirpikleri dondu
Vatandaşların kirpikleri dondu
TEBRİKLER FENERBAHÇE...
TEBRİKLER FENERBAHÇE...

Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular

İzmit’te kar yağısı sonrasında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın annesiz kaldıkları için donmak üzereyken sahiplendiği Pişmaniye ve Simit adlı iki yavru köpek, yeni ve sıcak yuvalarına kavuştu.

Çevre 23.01.2021, 12:00
Soğuktan donmak üzere bulundular, şimdi belediyenin maskotu oldular

İzmit’te kar yağısı sonrasında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın annesiz kaldıkları için donmak üzereyken sahiplendiği Pişmaniye ve Simit adlı iki yavru köpek, yeni ve sıcak yuvalarına kavuştu.

İzmit’te 6 gün önce gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında İzmit Umuttepe bölgesinde yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları beslemeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, annesiz kaldıkları için donmak üzereyken sahiplendiği yavru köpeklerin hayatlarını değiştirdi. Umuttepe bölgesine yerleştirilen kulübelerdeki hayvanlara mama dağıtan Başkan Büyükakın, bir süre alanda bulunan köpeklerle yakından ilgilendi. Daha sonra anneleri olmadığı için üşüyerek kulübelere sığınan yavru köpekleri gören Başkan Büyükakın, köpekleri önce elleriyle besledi daha sonra ‘Pişmaniye’ ve ‘Simit’ adını verdiği yavruları sahiplendi.

Belediye bahçesinde sıcak yuvalarına kavuştular

Belediye Başkanı tarafından sahiplenen yavru köpekler, veteriner tarafından yapılan kontrolleri sonrasında Büyükşehir Belediyesi bahçesinde yapılan yeni yerlerinde sıcak yuvalarına kavuştu. Başkan Büyükakın, yeni yerlerinden memnun kalan ve neşeli hareketleriyle görenlerin ilgi oldağı haline gelen Pişmani ve Simit adlı yavru köpekleri zaman zaman ziyaret ederek ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

Annesiz yavru köpekler İzmit’in sembolleri ile adlandırıldı

Beslediği yavru köpekleri isimlendirerek sahiplendiğini belirten Başkan Büyükakın, “İki tane çok güzel cins köpekti aslında. Hem kendileri sevimliler. Bir tanesi biraz açık renkti, genel sekreterimiz onun ismi ‘Pişmaniye olsun’ dedi. Güzel bir isimdi, onun adını Pişmaniye koyduk. Biraz daha koyu olana baktık, ona da genel sekreter yardımcımız ‘Simit olsun’ dedi. O da güzel bir isim aslında. İkisi de İzmitimiz’in güzel sembolleri. Bu sokak hayvanlarının sahiplenilmesi, sürecin yönetilmesi açısından da kıymetli bir şey olur. Vatandaşlarımızın da sahiplenme konusunda istekli olmaları halinde, onları Kandıra’daki barınağımızda sahiplendirmek için seçeneklerin hazır olduğunu hatırlatır, onları da bu sahiplenmeye davet ederiz” dedi.

Sokak Hayvanlarına 80 ton mama desteği

Kar yağışı sonrasında sokaktaki canlıların beslenmesine katkı sunduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “Şehrin 20’den fazla noktasında arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Beslenme odakları var. Oralarda hayvanların aç kalmaması için arkadaşlarımız gerekli desteği sağlıyor. Mamalar, hayvanlarımıza ulaştırılıyor düzenli olarak. Hayvanseverlerin de ihtiyaç duyduğu mamaların sağlanması açısından arkadaşlarımız tüm tedariklerini yaptılar. Bu yıl 80 ton civarında mama tedariki yapıldı. Bunlar, gerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, gerek koordinasyon halinde olduğumuz ilçe belediyelerimiz ve gerekse hayvanseverler aracılığıyla hayvanlarımıza ulaştırılıyor. Onları da bu soğuk koşullarda aç bırakmamak için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar bizim canlarımız, onları unutmamamız lazım” diye konuştu.

“Sokaktaki canlarımız da kendi dillerinde bize şükredecekler”

Vatandaşları da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet eden Büyükakın, “Vatandaşlarımızın da sokaktaki bu canları unutmaması, bu sert koşullarda destekçisi olması açısından bu hizmete destek olmalarında fayda var. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle temasa geçtiklerinde arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olurlar. Onlar da bir kap su koyduklarında, önlerine mama koyduklarında, sokaktaki canlarımız da kendi dillerinde bize şükredecekler. İnşallah bu bereket de devam edecek” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12