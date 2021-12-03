Soçi sahilleri dev dalgalara teslim

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki turizm kenti Soçi’de şiddetli fırtına dev dalgalara yol açtı. Tehlikeye aldırış etmeden iskelede yürüyen 2 kişiden biri ise, dalganın kıyıya vurmasıyla suya düşerek gözden kayboldu.

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan önemli tatil kentlerinden Soçi’de etkili olan fırtına dev dalgalar oluşturdu. Sahilde yürüyüşe çıkanların bazıları şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, bazıları da tehlikeye aldırış etmeyerek iskelede yürüdü. Tehlikeyi hiçe sayan 2 kişiden biri dalganın etkisiyle suya düşerek gözden kaybolurken, diğeri de dalgadan nasibini aldı. Kıyıdaki başka bir kişi ise arkasından gelen dev dalgayla birlikte sırılsıklam oldu. Sahilde scooter’ı ile gezintiye çıkan diğer bir kişi de dalganın kıyıya çarpmasıyla paniğe kapılarak kaçmaya başladı.

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm kentlerinde teknelerin denize açılmasına ve halkın sahillerde yürüyüşüne yasak getirildi.