Sivas’ta yüksek kesimlerde sis ve kar

Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çocuklar kartopu oynayarak eğlendi.

Sivas’ın yüksek kesimleri sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kangal ilçesinde 1700 rakımlı Yağdonduran Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Beyaza bürünen Deliktaş köyündeyse kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya kartopu oynadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.