Sivas’ta kış günlerini aratmayan görüntü

Sivas’ta etkili olan sağanak yağışların ardından ekin tarlalarında açan beyaz melek otu çiçekleri, kış aylarını andıran bembeyaz görüntüler oluşturdu.

Sivas’ın Zara ilçesi Tepe köyünde bol yağışların ardından bir anda açan melek otu çiçekleri, vadiyi beyaza bürüdü. Ekin tarlalarında kendiliğinden oluşan çiçekler, kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Kar yağmış hissi veren vadi görenlerin ilgisini çekerken, beyaz çiçek örtüsünün arasında yer alan kırmızı gelincik çiçekleri ise görsel bir ziyafet sundu. Doğada nadir gözlenen bu güzelliğe şahitlik edenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

“Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz”

Bölge sakinlerinden Kadir Aslan, bu yıl bol yağışlar nedeniyle çiçeğin de bol olduğunu belirterek, “Normalde bu çiçek, kesilen ekin tarlalarında yani tohumun çıkmadığı tarlalarda daha çok oluyor. Bu yıl yağmur güzel yağdı ve buna paralel olarak böyle görüntüler ortaya çıktı. Kar beyazı çiçeklerin arasındaki gelincik çiçekleri muhteşem bir görüntü oluşturdu. Kar yağmış, dolu yağmış gibi bembeyaz çok güzel bir görüntü ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Arslan, ortaya çıkan muhteşem manzaranın tadını çıkardıklarını ifade ederek, “Haziranın ortalarına doğru bize de bunun keyfini çıkarmak düştü. Doğayla iç içe olmak, yürüyüş yapmak, çiçek toplamak, evde kurutup vazolara koymak hoşuma gidiyor. Kış aylarında onlara bakmak bu zamanları hatırlatıyor ve güzel bir anı olarak yaşantımda yer alıyor. Bunun farkına varan çok az insan var. Burada tarlasını süren, hayvanını otlatan köylüler, çobanlar geçiyor sadece ot gözüyle bakıyorlar. Ancak bu gözle bakıldığında başka bir görüntü ortaya çıkıyor” dedi.