Sivas’ta kar sevinci

Sivas’ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Beyaza bürünen kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kuraklığın etkisini hissettirdiği Sivas’ta uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı akşam saatlerinde itkisini gösterdi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleriyse yoğun kar yağışına rağmen uygulamalarını sürdürdü. Kar yağışının keyfini ise yurt dışından Türkiye’ye eğitim görmek için gelen Somalili öğrenciler çıkarttı. İlk kez kar gören öğrenciler doyasıya eğlendi. Öte yandan kar yağışının başladığı dakikalarda oluşan şimşek ve gök gürültüsü ürküten görüntüler ortaya çıkarttı. Şimşek ve gök gürültüsü kameralara yansıdı.