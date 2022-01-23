Sivas’ta 594 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas’ta kar yağışı ve tipinin etkili olması sebebiyle toplamda 594 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı.

Sivas’ta il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Geceden bu yana etkili olan kar yağışı sonrası 594 yerleşim yeri araç ulaşımına kapandı. İl ve ilçe özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.