banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı

Sivas adeta kavruluyor, termometreler 40 dereceyi gösterdi

Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti.

Çevre 19.07.2021, 16:36
Sivas adeta kavruluyor, termometreler 40 dereceyi gösterdi
banner502

Ekstrem sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş ağaç altlarına akın etti.

Sivas adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Kimi gölgede oturarak serinlerken kimi de çeşme başlarında elini yüzünü yıkadı. Kavurucu sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu.

Şaziye Saygın, “Havalar çok sıcak gidiyor. Bugün daha sıcak. Mahvoldum sıcaktan. Soda içerek su içerek serinliyorum. Anormal bir sıcaklık var bu sene. Zamanında kışı yaşamadık şimdi yazı yaşıyoruz çok sıcak’’ dedi.

Yüksel Yanmaz ise, “Sıcaklardan bunaldığımız için geldik bölge arkadaşlarla gölge bir yerde gölgeleniyoruz, istirahat ediyoruz. Yıllardan beri Sivas’ta yaşıyoruz ama böyle bir sıcak hiç görmedik’’ diye konuştu.
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner501