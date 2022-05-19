Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: “(İsveç ve Finlandiya’nın) Düşmanlarımıza verdiği bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez”
Sis Dağı’nda 19 Mayıs’ta kar süprizi
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs’ta kar sürprizi yaşandı.
Çevre 19.05.2022, 16:25
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının ani düşüşü sonrasında yaylalarda 19 Mayıs’ta kar sürprizi yaşandı.
Giresun’un Kümbet Yaylası’nın yanı sıra Trabzon ile Giresun il sınırında bulunan Sis Dağı Yaylası’nda da kar yağışı görüldü. 19 Mayıs tarihinde kar süprizi ile karşılaşan yaylacılar o anları fotoğraflayıp görüntülerken, yaylalar beyaza büründü.