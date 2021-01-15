Şirvan yağan kar ile beyaza büründü

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü yağan kar ile beyaza büründü.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. Köy, kar ile beyaz örtüyle kaplandı. Köylüler kuraklıktan sonra yağan kara sevinirken, yağışların devam etmesi için dua etti.