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Şırnak’ta tarlalar kırmızıya boyandı, fotoğrafçılar için doğal stüdyo oldu
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta tarlaları kırmızıya boyayan gelin çiçekleri, manzarasıyla fotoğraf severlere doğal stüdyo oldu.
Çevre 18.05.2022, 09:45
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta tarlaları kırmızıya boyayan gelin çiçekleri, manzarasıyla fotoğraf severlere doğal stüdyo oldu.
Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan tarlalar gelincik çiçekleriyle adeta kırmızıya boyandı. Renk cümbüşüyle eşsiz manzara oluşturan gelincik çiçekleri; gelin-damatlara ve fotoğraf severlere doğal stüdyo manzarası oluşturdu.