Sındırgı’da ormanlar yangın riskine karşı temizlendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesini yangınlara karşı ormanlarda temizlik çalışmaları artırıldı.

Özellikle cam kırıkları ve cam şişelerin yangın riskini arttırmasından dolayı ormanlık alanlarda Sındırgı Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına ağırlık veriliyor. Sosyal medya hesapları ve anonslarla da vatandaşların çöp bırakmaması, yangına sebebiyet verecek cam kalıntılarını tarlalarda ve ormanlık alanlarda bırakmamaları isteniyor. 2 gün boyunca farklı yerlerde yaşanan anız yangınları da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Temizlik çalışmalarının yanında gördüğü her fidana su veren Sındırgı Belediye personeli Hacer Ercan, “Şu anda Cüneyt vadisinde Sındırgı Belediyesi olarak mıntıka temizliği yapmaktayız. Yangınların çıkmaması için cam kırıkları, çöpleri topluyoruz. Burada bulmuş olduğum bir fidanı sulamak istedim. Buna bütün vatandaşlarımız böyle yapsın istiyoruz. Bir fidanı dikmek, büyütmek çok zor bir şey. Yani ormanlar gerçekten hani çok yeşil alanlar gitmesin istiyoruz. Yani herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. “ şeklinde konuşurken Hatice Kılıç ise “Şu anda piknik alanlarında yangına sebebiyet çıkaracak olan malzemeleri toplamakta bulunmaktayız. Lütfen vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yangına sebebiyet çıkaracak olan malzemelerin böyle piknik alanlarında meydanlarda bırakmamaları gerekmektedir“ dedi.

Saha ekiplerinden sorumlu personel Tanju Umur ise, “ Piknik alanlarında yangını önlemek için cam şişe kırıkları toplanmaktadır. Haftada 2 kere mıntıka alanlarının temizliğini yapmaktayız. Ülke genelimizde yangın sebebiyle bunları daha da sıklaştırıyoruz. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa daha iyi olur ve yangın çıkmaz“ sözleri ile vatandaşları daha hassas olmaya davet etti.

Aynı zamanda emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri de muhtemel bir suikasde karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.