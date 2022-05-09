Şifa deposu ‘ışkın’ tezgahlardaki yerini aldı

Şifa deposu olarak bilinen ‘ışkın’ Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde tezgahlarda ki yerini aldı.

Tunceli’nin özellikle Çemişgezek, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kendiliğinden yetişen Işkın, pazar tezgahlarında yerini aldı. Şifa deposu olarak bilinen her ilde farklı farklı isimler verilen ancak genel olarak ‘Doğunun Muzu’ olarak adlandırılan ışkın bu sene 20 liradan satılıyor.

Dağlarda kendiliğinden yetiştiğinden tam organik olan Işkın’a vatandaşların ilgisinin fazla olduğunu aktaran Dursun Özgül, "Işkın yüksek dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Fiyatı bu yıl 20 liradan başladı. Yoğun bir talep var" dedi.