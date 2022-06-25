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Şiddetli fırtınada işletme zarar gördü

Zonguldak’ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Çevre 25.06.2022, 10:39
Şiddetli fırtınada işletme zarar gördü

Zonguldak’ta sabaha karşı etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Zonguldak’ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentte şiddetli fırtına etkili oldu. Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyün sahilindeki bir işletme fırtınadan zarar gördü. Çetin Coşkun’a ait işletmede maddi hasar meydana geldi. Fırtına ağaçları devirdi, masalar ve sandalyeler adeta havada uçuştu. İşletme çatısının bir kısmı çöktü. Bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.

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